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Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

  Известная певица Алла Пугачёва была вынуждена нарушить "обет молчания" после появившихся новостей про неё.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
......пошла вон.....после вас всех только полы помыли в России.....не фиг шастать к нам в грязной обуви.......
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4 час.
МН
Маргарита Николаева
Да уберите уже все новости о ней,старой калоше,противно читать и смотреть на нее,сама себя обос....ла
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2 час.
ВБ
Виктор Березин
надо всех уродов что защищают пугачевых, галкиных, Вайкуле,тех вроде Пескава-секретаря Путина .гнать из власти поганой метлой.бить а обивки в жопу им запихивать.чтоб не повадно было.Виктор Игоревич.
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12 мин.

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