Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

Леонид Попивняк ......пошла вон.....после вас всех только полы помыли в России.....не фиг шастать к нам в грязной обуви.......

МН Маргарита Николаева Да уберите уже все новости о ней,старой калоше,противно читать и смотреть на нее,сама себя обос....ла