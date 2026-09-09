Генерал отказался от гражданства, потому что стыдно за власть

Человек, который создавал армянскую армию, демонстративно отказался от гражданства своей страны. Генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц вернул паспорт Республики Армения и получил в ответ короткое уведомление: "Вы лишены гражданства".
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