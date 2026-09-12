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Культуромания

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Открыт прием заявок на конкурс «Культурный ориентир»

Открыт прием заявок на конкурс «Культурный ориентир»

Министерство культуры Российской Федерации совместно с Кадровым центром Минкультуры России объявляет о начале приема заявок на конкурс «Культурный ориентир».

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