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Дело экс-заведущей Шелар: сыновья — нацгвардейцы Украины?

Дело экс-заведущей Шелар: сыновья — нацгвардейцы Украины?

Скандал в селе Донская Балка Ставропольского края с заведующей детсадом «Ласточка» по фамилии Шелар до сих пор не утих.

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Комментарии
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Ольга
Уже началось отмазывание? А что там известно про ее покровителей?
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6 час.
Сергей Росси
Власти бессильны, народ терпит, мужиков там нет.....  значит нет выхода, нужно терпеть дальше. Утираться, плакать и терпеть
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6 час.
Ильшат Магасумов
Нутро у всех хохлов гнилое. Независимо от того где проживают, в России или в хохляндии.
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5 час.

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