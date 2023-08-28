Скандал в селе Донская Балка Ставропольского края с заведующей детсадом «Ласточка» по фамилии Шелар до сих пор не утих.
Дело экс-заведущей Шелар: сыновья — нацгвардейцы Украины?
Комментарии
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Ольга
Уже началось отмазывание? А что там известно про ее покровителей?
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6 час.
Сергей Росси
Власти бессильны, народ терпит, мужиков там нет..... значит нет выхода, нужно терпеть дальше. Утираться, плакать и терпеть
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6 час.
Ильшат Магасумов
Нутро у всех хохлов гнилое. Независимо от того где проживают, в России или в хохляндии.
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5 час.
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