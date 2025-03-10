Эксперты отмечают всплеск интереса к курортам Абхазии

Летний сезон 2025 года может стать рекордным для абхазских курортов. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, число ранних бронирований размещения в регионе значительно выросло: прирост в два раза по сравнению с прошлым годом отмечается в Пицунде, Гудауте и поселке Лдзаа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)