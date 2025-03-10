Эксперты отмечают всплеск интереса к курортам Абхазии

Летний сезон 2025 года может стать рекордным для абхазских курортов. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, число ранних бронирований размещения в регионе значительно выросло: прирост в два раза по сравнению с прошлым годом отмечается в Пицунде, Гудауте и поселке Лдзаа.