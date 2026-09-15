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Кожа реагирует иначе: почему после 50 лет привычный уход перестает работать

Кожа реагирует иначе: почему после 50 лет привычный уход перестает работать

После 50 лет кожа часто становится более сухой, тонкой и чувствительной к внешним воздействиям. Привычные средства, которые раньше подходили для ухода, могут начать вызывать ощущение стянутости, покраснение или дискомфорт.

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