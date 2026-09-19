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Пронедра

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Китай превратил нефтяную уязвимость в инструмент влияния

Китай превратил нефтяную уязвимость в инструмент влияния   Война с Ираном показала неожиданное: Китай, который раньше считался уязвимым перед нефтяными шоками, использовал свою зависимость как рычаг.

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