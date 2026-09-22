В Рязанской области тушили пожар в жилом доме и двух хозпостройках

Общая площадь пожаров в Рязанской области за сутки составила 100 квадратных метров, уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка, ещё одна постройка повреждена.
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