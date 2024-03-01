Председатель СК России принял участие в церемонии прощания с Николаем Ивановичем Рыжковым

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в церемонии прощания с советским и российским партийным и государственным деятелем, председателем Совета министров СССР Николаем Ивановичем Рыжковым.
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