Норвегия ищет пути к безопасному будущему

Норвегия оказалась в тисках Европейского союза и НАТО. В ситуации, когда все страны-союзники объединяются против единого «врага», сложно маневрировать в вопросах безопасности, особенно имея совместную границу с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии