Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении несовершеннолетней в Калужской области

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Козельске 8-летней девочки, которая 29 ноября 2023 года вышла из школьного автобуса и не вернулась домой.
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