Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Распродажи в IT-компаниях увели рынок Индии вниз

На индийском рынке в среду наблюдаются распродажи, в аутсайдерах оказались акции информационных технологий, а также акции энергоносителей и металлов, которые отыгрывают ожидания по ставке ФРС США и отсутствие крупных мер экономического стимулирования со стороны Китая.

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