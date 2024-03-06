Распродажи в IT-компаниях увели рынок Индии вниз

На индийском рынке в среду наблюдаются распродажи, в аутсайдерах оказались акции информационных технологий, а также акции энергоносителей и металлов, которые отыгрывают ожидания по ставке ФРС США и отсутствие крупных мер экономического стимулирования со стороны Китая.