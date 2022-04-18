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Артисты ЦДРА выступили в санатории Минобороны России в Подмосковье для участников специальной военной операции

Артисты ЦДРА выступили в санатории Минобороны России в Подмосковье для участников специальной военной операции

Концертная программа состояла из военно-патриотических и эстрадных песен. .

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