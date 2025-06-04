День Московского спорта в «Лужниках»

31 мая в «Лужниках» прошло одно из крупнейших спортивных событий лета — День Московского спорта. На площадке состоялись марафоны тренировок, мастер-классы от знаменитых чемпионов и многие другие мероприятия.
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