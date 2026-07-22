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Царьград

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Овчинский сообщил о переезде москвичей в новое жилье по проекту КРТ

Овчинский сообщил о переезде москвичей в новое жилье по проекту КРТ

Жители Нагорного района Москвы проголосовали за участие в Комплексном Развитии Территорий. Министр Владислав Овчинский подтвердил, что три дома на Криворожской улице будут расселены для переезда в современное жилье в пределах района.

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