Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

Суд оштрафовал гражданку Таджикистана на 20 тысяч за подделку

Суд оштрафовал гражданку Таджикистана на 20 тысяч за подделку

Гражданка Таджикистана заплатила 10 тысяч рублей незнакомцу за поддельное уведомление о постановке на миграционный учёт, а при проверке в отделе полиции призналась в использовании фиктивного документа и была оштрафована судом на 20 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя