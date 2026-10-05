Суд оштрафовал гражданку Таджикистана на 20 тысяч за подделку

Гражданка Таджикистана заплатила 10 тысяч рублей незнакомцу за поддельное уведомление о постановке на миграционный учёт, а при проверке в отделе полиции призналась в использовании фиктивного документа и была оштрафована судом на 20 тысяч рублей.