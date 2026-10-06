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Кадровые центры региона подключились к «Билету в будущее»

Кадровые центры региона подключились к «Билету в будущее»

Кадровые центры Тверской области получили доступ к платформе «Билет в будущее». Теперь школы могут сами записывать учеников на тестирование, экскурсии и мастер-классы.

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