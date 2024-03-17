МЕНОПАУЗАЛЬНАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ – ЭТО СПОСОБ ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ, ВЫЗВАННОЕ НЕДОСТАТКОМ ЭСТРОГЕНОВ И ОТОДВИНУТЬ БОЛЕЗНИ СТАРОСТИ

Сметник Антонина Александровна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологической эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.
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