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Аргументы недели

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Отставание Китая от лидеров ИИ сократилось до месяцев

Отставание Китая от лидеров ИИ сократилось до месяцев

По данным LiveBench, DeepSeek v4.1 Flash занимает шестое место в мировом рейтинге, Kimi от Moonshot AI — 11-е, Qwen от Alibaba — 13-е.

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