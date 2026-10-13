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Происшествия

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В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему начальнику отдела 127 военного представительства Андрею Максимычеву

Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела 127 военного представительства Минобороны России Андрею Максимычеву.

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