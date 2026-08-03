«Милан» интересуется Соуле и Браимом. Хавбек «Реала» был в аренде у «россонери» 3 года

«Милан» продолжает поиск атакующего полузащитника. После срыва трансфера Константиноса Карецаса, перешедшего из «Генка» в дортмундскую «Боруссию», «россонери» интересуются не только хавбеком «Арсенала» Итаном Нванери, но и Матиасом Соуле из «Ромы» и полузащитником « Реала » Браимом Диасом , сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.
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