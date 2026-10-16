Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что в учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2026», которые прошли на территории Белоруссии , учитывался опыт специальной военной операции.
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