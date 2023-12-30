В Удмуртии Полицейский Дед Мороз подарил праздничное настроение воспитанникам ЦВСНП

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД по Удмуртской Республике совместно с представителями Общественного совета при региональном ведомстве организовали праздничный сюрприз для детей из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.