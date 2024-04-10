В Кузбассе офтальмолог брал деньги за бесплатные операции

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 10 апреля сообщили, что следователи выявили четыре новых эпизода преступной деятельности по статье «Мошенничество» со стороны 39-летнего врача-офтальмолога.
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