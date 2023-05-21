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Разбитую на сцене Куртом Кобейном гитару продали на аукционе за 600 тысяч долларов

Разбитую на сцене Куртом Кобейном гитару продали на аукционе за 600 тысяч долларов

Электрогитару основателя и солиста группы Nirvana Курта Кобейна, разбитую им на сцене во время концерта, продали с молотка почти за 600 тысяч долларов.

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