Слова напутствий вновь вступившим в ряды Юнармии прозвучали от председателя совета ветеранов Василия Денисова и ветерана Афганской войны Ивана Зубрева.
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Слова напутствий вновь вступившим в ряды Юнармии прозвучали от председателя совета ветеранов Василия Денисова и ветерана Афганской войны Ивана Зубрева.