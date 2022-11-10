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MotoGP. Марк Маркес: «По результатам Мира и Ринса видно, насколько мотоцикл «Хонды» сложный»

Марк Маркес считает, что мотоцикл «Хонда» слишком сложный в управлении.  К такому выводу многократный чемпион MotoGP пришел после тестов Хоана Мира и Алекса Ринса в Валенсии после завершения гоночного сезона.

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