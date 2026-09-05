15 загадок из интернета, которые удалось разгадать благодаря помощи незнакомцев

Наверное, каждому знакомо это чувство: вы годами пытаетесь вспомнить название фильма, который видели в детстве, найти странную игрушку из прошлого или понять, что за песня однажды случайно услышали, но поиски ни к чему не приводят.
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