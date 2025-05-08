Запад обязан сохранять единство, как во времена Перовой мировой войны. С таким странным тезисом (в ходе Первой мировой страны Запада жестоко воевали, причем в союзе с Россией против Германии) замгоссекретаря министерства обороны Латвии Андис Диланс выступил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».