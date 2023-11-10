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  • svetlana
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Россияне отпразднуют День полиции 10 ноября: каковы история и традиции праздника

Россияне отпразднуют День полиции 10 ноября: каковы история и традиции праздника

Россияне отпразднуют День полиции 10 ноября: каковы история и традиции праздника Алёна ЮрьеваКаждый год 10 ноября Россия отмечает День полиции – праздник, посвященный тем, кто стоит на страже нашей безопасности и порядка.

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