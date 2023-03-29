В настоящий момент роуминг в Евразийском экономическом союзе отменен между Россией и Белоруссией

﻿﻿Россия может отменить международный входящий роуминг со странами ЕАЭС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии, направленному ведущим сотовым операторам ЕАЭС и Минэкономразвития РФ.