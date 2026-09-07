На новой линии метро в СЗАО работают современные поезда «Москва-2026»

По открывшейся в субботу Рублево-Архангельской линии метро стали ходить новые поезда «Москва-2026». У них сквозные проходы, широкие двери, около 400 разъемов для зарядки устройств, медиаэкраны, адаптивное освещение, мощные климатические системы, обновленные сиденья.
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