На новой линии метро в СЗАО работают современные поезда «Москва-2026»

По открывшейся в субботу Рублево-Архангельской линии метро стали ходить новые поезда «Москва-2026». У них сквозные проходы, широкие двери, около 400 разъемов для зарядки устройств, медиаэкраны, адаптивное освещение, мощные климатические системы, обновленные сиденья.