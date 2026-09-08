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Фотоловушки исследователей зафиксировали на Алтае 11 снежных барсов

Фотоловушки исследователей зафиксировали на Алтае 11 снежных барсов

На Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай обитают как минимум 11 снежных барсов — семь взрослых особей и четыре котенка.

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