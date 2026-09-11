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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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42-летний Скачков перешел в «Харомсеки Адьюшок» и проведет 8-й сезон в Румынии. Весной и летом форвард набрал 84 очка в 24 играх в лиге Австралии

Румынский клуб «Харомсеки Адьюшок» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Скачковым .  42-летний россиянин (432 игры в КХЛ с учетом плей-офф и 188 очков, 90+98) выступает за румынские клубы с 2019 года, следующий сезон станет для него 8-м.

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