БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 625 подписчиков

Сергей Лукьяненко: Цензурный накат бьёт по совершенно нормальным произведениям

Сергей Лукьяненко: Цензурный накат бьёт по совершенно нормальным произведениям

Фантастика должна вернуть большую мечту человечества Елена Янчук На фото: писатель Сергей Лукьяненко.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Очень любил читать фантастику, но в последнее время пытаясь читать новые произведения стал замечать, что начало взято из одной уже прочитанной книги, середина из второй, а окончание из третьей.