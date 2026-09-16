Сергей Лукьяненко: Цензурный накат бьёт по совершенно нормальным произведениям

Фантастика должна вернуть большую мечту человечества Елена Янчук На фото: писатель Сергей Лукьяненко.
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Очень любил читать фантастику, но в последнее время пытаясь читать новые произведения стал замечать, что начало взято из одной уже прочитанной книги, середина из второй, а окончание из третьей.
Фантастика очень сильно перекликается с футурологией, очень часто она моделирует будущее. А порой и просто его предсказывает.