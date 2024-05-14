Нефть пошла в рост на оптимистичных прогнозах повышения спроса

Цены на нефть понедельник, наполовину отыграв падение пятничной сессии Спекулянты заложили в стоимость баррели признаки улучшения спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, и потенциальные перебои с поставками сырья из Канады.
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