Обвал Nikkei превысил падение в "черный понедельник" 1987 года

Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, во время торгов превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов по поводу вероятной рецессии в США и укрепления иены к доллару.