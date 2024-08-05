Обвал Nikkei превысил падение в "черный понедельник" 1987 года

Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, во время торгов превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов по поводу вероятной рецессии в США и укрепления иены к доллару.
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