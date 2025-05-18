Самый необычный трофей Красной Армии: главные тайны «Престола Сатаны»

После войны советская армия вывезла из Германии немало культурных ценностей. Больше 10 лет в СССР находился алтарь из древнего Пергама – города, где, согласно «Апокалипсису» Иоанна Богослова, стоял «престол Сатаны».
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