Point de marché BTC : retracement sain ou reprise baissière ? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! GravityMarkets BTC has entered a retracement phase following its +35% rebound from its low at $57,800.
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