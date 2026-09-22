Итоги визита эмиссаров Трампа: США готовы смягчать условия до выборов. А что дальше?

Дмитрий РОДИОНОВ В первые выходные текущего месяца состоялся уже восьмой визит в Москву американских представителей Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа.
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