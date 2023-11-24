Синоптик Леус: Петербург обогнал Москву по высоте снежного покрова

Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в Москву и Петербурге из-за снегопадов. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург опередил Москву по высоте снежного покрова.
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