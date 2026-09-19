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«Просто украли чистый гол». В «Тракторе» раскритиковали решение по отмененному голу в игре со «Спартаком»

«Просто украли чистый гол». В «Тракторе» раскритиковали решение по отмененному голу в игре со «Спартаком»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об отмененной шайбе челябинцев в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).

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