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Спасатели нашли 87-летнего грибника, потерявшегося в лесу на Алтае

Спасатели нашли 87-летнего грибника, потерявшегося в лесу на Алтае

К поискам подключились сотрудники поисково-спасательного центра УГОЧС и ПБ В Алтайском крае спасатели нашли 87-летнего мужчину, который заблудился в лесу во время сбора грибов.

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