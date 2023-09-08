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Перед выходными петербуржцев ожидают небольшие дожди при температуре воздуха в +20 градусов

Перед выходными петербуржцев ожидают небольшие дожди при температуре воздуха в +20 градусов

Погода в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием гребня скандинавского антициклона. Так, в утренние часы в Северной столице возможные небольшие дожди.

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