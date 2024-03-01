Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации

Экономист Хаджимурад Белхароев обратил внимание на то, что проект закона, который освобождает цены внутри Российской Федерации от зависимости от зарубежных рыночных площадок, даст возможность отыскать другие способы ориентирования.
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