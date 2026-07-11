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Нико Хюлькенберг: «У «Ауди» значительный прогресс, но он пока не отразился на результатах в чемпионате»

Пилот «Ауди» поделился мнением о выступлениях команды в текущем сезоне. «Думаю, пока все в порядке. Начало вышло непростым, но всегда было ясно, что легко не будет, особенно на старте.

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