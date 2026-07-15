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Живая Кубань

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Больше не великие укры? Политик Тарасюк предложил переименовать Украину в Русь

Больше не великие укры? Политик Тарасюк предложил переименовать Украину в Русь

Больше не великие укры? Политик Тарасюк предложил переименовать Украину в РусьБывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк выступил с неожиданной инициативой — переименовать страну в Русь.

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Комментарии
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Misha Glusch
говно не станет шоколадкой, даже если его и назвать таковой...
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1 м.
Сергей Другов
А может  Западная Россия или лучше сразу просто Россия
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1 м.