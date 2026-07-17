ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

Трассу Набережные Челны – Сарманово перекрыли в Татарстане из-за обрушения

Трассу Набережные Челны – Сарманово перекрыли в Татарстане из-за обрушения

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июля, ФедералПресс. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан объявило о временном полном закрытии движения на участке региональной автодороги Набережные Челны – Сарманово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии