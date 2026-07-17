Трассу Набережные Челны – Сарманово перекрыли в Татарстане из-за обрушения

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июля, ФедералПресс. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан объявило о временном полном закрытии движения на участке региональной автодороги Набережные Челны – Сарманово.
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