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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Военные артисты провели патриотический тур по России

Военные артисты провели патриотический тур по России

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. На сцене концертного зала «Москонцерт Холл» состоялось главное событие всероссийского тура группы «123 ПОЛК», состоящей из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

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