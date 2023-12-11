Военные артисты провели патриотический тур по России

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. На сцене концертного зала «Москонцерт Холл» состоялось главное событие всероссийского тура группы «123 ПОЛК», состоящей из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.
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