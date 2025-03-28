Почему шины нужно менять вовремя и когда это лучше делать?

Зачем нужны летние и зимние шины и как это влияет на безопасность вождения Перед выходом на улицу в межсезонье умный человек обязательно посмотрит на термометр и оденется по погоде, чтобы чувствовать себя удобно и комфортно.
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